Недавние соцопросы зафиксировали рост числа белорусов, положительно относящихся к Евросоюзу. На этом фоне президент республики Александр Лукашенко как-то обмолвился, что Брюссель рассматривал Минск в качестве потенциального члена ЕС.
Недавние соцопросы зафиксировали рост числа белорусов, положительно относящихся к Евросоюзу. На этом фоне президент республики Александр Лукашенко как-то обмолвился, что Брюссель рассматривал Минск в качестве потенциального члена ЕС.
Положительно или нейтрально к Европейскому союзу относятся
89% белорусов. Об этом свидетельствует ежегодный отчет проекта "Восточное
соседство ЕС". Позитивную оценку ЕС дали 36% респондентов, нейтральную -
53%. Те, кто относится к объединению негативно, в меньшинстве – всего лишь 10%
опрошенных.
При Лукашенко устойчиво растет число белорусов, которые считают
отношения с ЕС хорошими: 62% против 50% в прошлом году. 51% доверяют Евросоюзу,
тогда как Евразийскому союзу склонны верить 48% опрошенных.
Комментаторы на сайте "Дни.ру" не исключают, что
после ухода Лукашенко в отставку соседняя республика развернет геополитический
курс на Запад. "Ай, как вы, русские, хотите отставки Батьки. Но после его
ухода Беларусь будет в составе ЕС – вам это надо?" – написал анонимный
читатель.
О возможности вступления в Евросоюз упоминал и сам
. На недавней встрече со студентами и преподавателями Академии
управления в Минске Батька рассказал о содержании секретного доклада разведки. Спецслужбы сообщили, что в Брюсселе рассматривали Белоруссию как потенциального
члена Евросоюза.
"Если бы мы вступили сегодня в Евросоюз, они бы с нами
вообще никаких проблем не имели", – объявил Лукашенко.
Вчера Лукашенко говорил, что Белоруссия всегда будет независимой и суверенной, сегодня сказал, что готов объединиться с Россией, завтра задумается о вступлении в ЕС.
Пора бы уже привыкнуть и обращать внимание только на дела, а из дел его интересуют только деньги и нефть за так..
— Уругвайская разведка (@Urgv_razvedka)
За день до выступления в Академии управления встречался с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Москва остается главным стратегическим партнером Минска, заверил президент.