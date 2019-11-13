Недавние соцопросы зафиксировали рост числа белорусов, положительно относящихся к Евросоюзу. На этом фоне президент республики Александр Лукашенко как-то обмолвился, что Брюссель рассматривал Минск в качестве потенциального члена ЕС.

Недавние соцопросы зафиксировали рост числа белорусов, положительно относящихся к Евросоюзу. На этом фоне президент республики Александр Лукашенко как-то обмолвился, что Брюссель рассматривал Минск в качестве потенциального члена ЕС.Положительно или нейтрально к Европейскому союзу относятся89% белорусов. Об этом свидетельствует ежегодный отчет проекта "Восточноесоседство ЕС". Позитивную оценку ЕС дали 36% респондентов, нейтральную -53%. Те, кто относится к объединению негативно, в меньшинстве – всего лишь 10%опрошенных.При Лукашенко устойчиво растет число белорусов, которые считаютотношения с ЕС хорошими: 62% против 50% в прошлом году. 51% доверяют Евросоюзу,тогда как Евразийскому союзу склонны верить 48% опрошенных.Комментаторы на сайте "Дни.ру" не исключают, чтопосле ухода Лукашенко в отставку соседняя республика развернет геополитическийкурс на Запад. "Ай, как вы, русские, хотите отставки Батьки. Но после егоухода Беларусь будет в составе ЕС – вам это надо?" – написал анонимныйчитатель.О возможности вступления в Евросоюз упоминал и сам. На недавней встрече со студентами и преподавателями Академииуправления в Минске Батька рассказал о содержании секретного доклада разведки. Спецслужбы сообщили, что в Брюсселе рассматривали Белоруссию как потенциальногочлена Евросоюза."Если бы мы вступили сегодня в Евросоюз, они бы с намивообще никаких проблем не имели", – объявил Лукашенко.Вчера Лукашенко говорил, что Белоруссия всегда будет независимой и суверенной, сегодня сказал, что готов объединиться с Россией, завтра задумается о вступлении в ЕС.Пора бы уже привыкнуть и обращать внимание только на дела, а из дел его интересуют только деньги и нефть за так..— Уругвайская разведка (@Urgv_razvedka)За день до выступления в Академии управления встречался с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Москва остается главным стратегическим партнером Минска, заверил президент.