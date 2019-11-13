Во вторник, 12 ноября, во Всеволожском районе Ленинградской области загорелся ангар с покрышками. Пожар произошел недалеко от Северной ТЭЦ, уточняет . На место происшествия прибыли ..

Во вторник, 12 ноября, во Всеволожском районе Ленинградской области загорелся ангар с покрышками. Пожар произошел недалеко от Северной ТЭЦ, уточняет .На место происшествия прибыли спасатели. Пожарным удалось оперативно локализовать возгорание на площади 300 квадратных метров.В пресс-службе энергетической компании сообщили, что инцидент не повлиял на работу ТЭЦ. Информация о пострадавших уточняется, передает