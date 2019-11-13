Ляйсан Утяшева любит и умеет поражать публику стильным образами. В этот раз экс-спортсменка появилась в модной сетчатой юбке, вызвав фурор.

Ляйсан Утяшева любит и умеет поражать публику стильным образами. В этот раз экс-спортсменка появилась в модной сетчатой юбке, вызвав фурор.Недавно знаменитость сменила имидж. Телеведущая перекрасилась из брюнетки в блондинку и взялась за гардероб. Теперь супруга шоумена Павла Воли отдает предпочтение смелым нарядам, привлекающим внимание многочисленных поклонников.На днях Утяшева посетила вечеринкупод кодовым названием "Ночь принадлежит мне"от косметического бренда Estée Lauder. Мероприятие состоялось в театре "Школа современной пьесы". Ляйсан собрала стильный образ в черном цвете: водолазка с короткими рукавами, сетчатая юбка, колготки и туфли-лодочки.Эксперт по имиджу и стилю Елена Бестави прокомментировала наряд телеведущей. По словам специалиста, этот аутфит подчеркивает ее природные данные.21 Окт 2019 в 11:23 PDT"Образ в целом напоминает коллекцию Dior прет-а-порте, осень-зима – 2019/2020. То есть все направления, предложенные в этой коллекции, соблюдены. Это и водолазка, и юбка А-образного силуэта, плюс кожа, плюс полупрозрачность. Это все супермодно, все в тренде. Я считаю, выглядит великолепно!" – подчеркнула эксперт в разговоре с корреспондентами .