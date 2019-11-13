Выясняются новые подробности коррупционных делишек Петра Порошенко и его окружения. В разгар боев в Донбассе тогдашний президент сократил военный бюджет и присвоил десятки миллионов гривен. Обвинение против политика озвучил юрист и бывший сотрудник администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.

Выясняются новые подробности коррупционных делишек Петра Порошенко и его окружения. В разгар боев в Донбассе тогдашний президент сократил военный бюджет и присвоил десятки миллионов гривен. Обвинение против политика озвучил юрист и бывший сотрудник администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.34 миллиона гривен – именно столько Петр Порошенко и его окружение положили в карманы в июле 2014 года. Тогда в Донбассе шлитяжелые бои, украинские войска наступали на Донецк и Луганск.По всей видимости, Порошенко решил, что дело в шляпе, уармии есть все необходимое, и можно подумать о собственномблагосостоянии. По словам Портнова, в июле 2014 года тогдашний президент "продавил" решение о сокращении военного бюджета страны.Теперь Порошенко может поплатиться за это. Портнов отметил, что украденные у армии средства были перечислены насчета иностранной компании Linway Management LLP. Высший антикоррупционный судпоручил расследовать те события.Интересует следователей и случившееся в ноябре 2019 года вКерченском проливе. Директор Государственного бюро расследований Роман Трубасообщил, что ведомство изучает, умышленно ли украинских моряков отправили напрорыв в Азовское море.На этом фоне судорожно пытается спасти своиактивы. Экс-президент опасается, что в одночасье может их лишиться, поэтомуначал переписывать фирмы на старшего сына Алексея. "Не нужно быть сильно умным, чтобы догадаться, что ожидает возможного ареста своих активов и, как следствие, конфискацииимущества", – сказал Портнов в эфире телеканала "112Украина".