Выясняются новые подробности коррупционных делишек Петра Порошенко и его окружения. В разгар боев в Донбассе тогдашний президент сократил военный бюджет и присвоил десятки миллионов гривен. Обвинение против политика озвучил юрист и бывший сотрудник администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.
Выясняются новые подробности коррупционных делишек Петра Порошенко и его окружения. В разгар боев в Донбассе тогдашний президент сократил военный бюджет и присвоил десятки миллионов гривен. Обвинение против политика озвучил юрист и бывший сотрудник администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.
34 миллиона гривен – именно столько Петр Порошенко и его окружение положили в карманы в июле 2014 года. Тогда в Донбассе шли
тяжелые бои, украинские войска наступали на Донецк и Луганск.
По всей видимости, Порошенко решил, что дело в шляпе, у
армии есть все необходимое, и можно подумать о собственном
благосостоянии. По словам Портнова, в июле 2014 года тогдашний президент "продавил" решение о сокращении военного бюджета страны.
Теперь Порошенко может поплатиться за это. Портнов отметил, что украденные у армии средства были перечислены на
счета иностранной компании Linway Management LLP. Высший антикоррупционный суд
поручил расследовать те события.
Интересует следователей и случившееся в ноябре 2019 года в
Керченском проливе. Директор Государственного бюро расследований Роман Труба
сообщил, что ведомство изучает, умышленно ли украинских моряков отправили на
прорыв в Азовское море.
На этом фоне судорожно пытается спасти свои
активы. Экс-президент опасается, что в одночасье может их лишиться, поэтому
начал переписывать фирмы на старшего сына Алексея. "Не нужно быть сильно умным, чтобы догадаться, что ожидает возможного ареста своих активов и, как следствие, конфискации
имущества", – сказал Портнов в эфире телеканала "112
Украина".