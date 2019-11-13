Нынешний год проходит под знаком юбилея Игоря Крутого. Самый известный российский композитор отмечает 65-летие с размахом. Позади вечеринка в Бодруме, творческие вечера в Нью-Йорке и Дубае. Впереди два концерта с участием Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова в Кремле. Но самым, пожалуй, эффектным был вечер маэстро с участием мировых звезд музыки и фигурного катания, который состоялся на ВТБ-Арене.

Нынешний год проходит под знаком юбилея Игоря Крутого. Самый известный российский композитор отмечает 65-летие с размахом. Позади вечеринка в Бодруме, творческие вечера в Нью-Йорке и Дубае. Впереди два концерта с участием Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова в Кремле. Но самым, пожалуй, эффектным был вечер маэстро с участием мировых звезд музыки и фигурного катания, который состоялся на "ВТБ-Арене"."Свадебные цветы" и "Бабы-стервы" в исполнении Ирины Аллегровой. "Все равно" из репертуара Алсу. "Шарманка" Николая Баскова. "Любовь, похожая на сон" и "Снежный мальчик" Аллы Пугачевой. Музыку к этим и еще к более чем тремстам других песен написал композитор Игорь Крутой.Сегодня российская эстрада ассоциируется именно с этим талантливым автором. Ведь он не только пишет песни, но и правит бал на главном музыкальном телефестивале страны "Песня года", ежегодно зажигает новые звезды на конкурсе "Новая волна" в Сочи. Сама фамилия Крутого давно стала синонимом не только качественной музыки, но и порядочности, чести, интеллигентности, что в общем-то редко встречается в шоу-бизнесе.На праздничном вечере в "ВТБ-Арене" композиции на музыку Крутого исполняли Андреа Бочелли, Аида Гарифуллина, Димаш Кудайберген, Лара Фабиан, а играл Юрий Башмет. Илья Авербух представил настоящее ледовое шоу с участием звезд фигурного катания: Татьяны Навки и Романа Костомарова, Алексея Ягудина и Аделины Сотниковой. Зрелище получилось необыкновенной красоты!Это отметил и российский поп-король Филипп Киркоров. В его репертуаре, кстати, шесть композиций, написанных на музыку Крутого, среди которых знаменитые "Радость моя" и "Мы так нелепо разошлись".Гости вечера в очередной раз обратили внимание на рост эффектного артиста. С его 193 сантиметрами казалось, что он выше всех в этот вечер.