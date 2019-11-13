Второй день сотни рассерженных украинских аграриев проводят пикеты у стен Верховной рады в Киеве, протестуя против принятия закона о снятии моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Предложенная Владимиром Зеленским реформа, по их мнению, может погубить эту отрасль.

Второй день сотни рассерженных украинских аграриев проводят пикеты у стен Верховной рады в Киеве, протестуя против принятия закона о снятии моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Предложенная Владимиром Зеленским реформа, по их мнению, может погубить эту отрасль.Украинский парламент приступил к рассмотрению земельной реформы 13 ноября. События под стенами здания Рады, тем временем, приняли оттенок гротеска, что для политической жизни на Украине не редкость.На площади у входа в парламент был установлен украшенный похоронными венками гроб, в котором лежит мертвая свинья. "Символически "похороны" отождествляют будущее животноводства на Украине, которое обречено на гибель в случае внедрения "дикого рынка земли", – цитирует представителей Всеукраинского аграрного совета. Таким образом, организаторы акции не просто подложили Владимиру Зеленскому свинью, но сделали это с глубоким смыслом.Также к зданию Верховной рады рассерженные украинцы подогнали несколько тракторов на которых были закреплены плакаты с требованием не допустить "распродажи земель Украины. Тем не менее, как отмечают очевидцы, в целом очередные протесты против Владимира Зеленского проходят относительно спокойно.Материал дополняется.