Артистка заметно потеряла в весе. Внешний вид Елизаветы Боярской вызвал у поклонников тревогу.
Артистка заметно потеряла в весе. Внешний вид Елизаветы Боярской вызвал у поклонников тревогу.
Знаменитость опубликовала
в "Инстаграме" свежий черно-белый снимок. Елизавета Боярская
запечатлена крупным планом. Артистка сильно похудела.
Пользователи Сети
обратили внимание на выделяющиеся скулы звезды. Многие спросили, куда
делись ее очаровательные щечки с ямочками. Подписчики призвали актрису больше не худеть.
"@Таким фото можно и
Дракулу убить 😂😂😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Чужая какая то", "Взгляд острый и тревожный",
"Красавица! Но ооочнь худенькая😊У Вас время хоть на покушать остается?😊🙈", "О господи", "Какие скулы 😍", "Я листала ленту и испугалась😂 🤗", "Совсем
не похожа на ту Лизавету...))))!", "Ой, нет.....если это не новая роль", "Где наша Лиза с ямочками на щеках.
Кто это?", "Анорексия???", "Похудела очень, хотите стать как все
анорексичные?", "Не узнала) непривычно)", "Не стоит так сильно худеть,
пропадает индивидуальность", – рассудили интернет-обыватели.
11 Ноя 2019 в 1:00 PST
Напомним, что в декабре 2018 годастала матерью во второй раз.
Знаменитость подарила сына Григория супругу Максиму Матвееву. К слову, первенца
артистки и ее мужа зовут Андрей.
Через месяц после родов вернулась на сцену. Актриса пытается совместить работу и материнство.
Знаменитость признается, что крайне сложно везде успевать, в последнее время
она сильно устает, однако жертвовать карьерой ради семьи не хочет.