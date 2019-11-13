Артистка заметно потеряла в весе. Внешний вид Елизаветы Боярской вызвал у поклонников тревогу.

Артистка заметно потеряла в весе. Внешний вид Елизаветы Боярской вызвал у поклонников тревогу.Знаменитость опубликовалав "Инстаграме" свежий черно-белый снимок. Елизавета Боярскаязапечатлена крупным планом. Артистка сильно похудела.Пользователи Сетиобратили внимание на выделяющиеся скулы звезды. Многие спросили, кудаделись ее очаровательные щечки с ямочками. Подписчики призвали актрису больше не худеть."@Таким фото можно иДракулу убить 😂😂😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Чужая какая то", "Взгляд острый и тревожный","Красавица! Но ооочнь худенькая😊У Вас время хоть на покушать остается?😊🙈", "О господи", "Какие скулы 😍", "Я листала ленту и испугалась😂 🤗", "Совсемне похожа на ту Лизавету...))))!", "Ой, нет.....если это не новая роль", "Где наша Лиза с ямочками на щеках.Кто это?", "Анорексия???", "Похудела очень, хотите стать как всеанорексичные?", "Не узнала) непривычно)", "Не стоит так сильно худеть,пропадает индивидуальность", – рассудили интернет-обыватели.11 Ноя 2019 в 1:00 PSTНапомним, что в декабре 2018 годастала матерью во второй раз.Знаменитость подарила сына Григория супругу Максиму Матвееву. К слову, первенцаартистки и ее мужа зовут Андрей.Через месяц после родов вернулась на сцену. Актриса пытается совместить работу и материнство.Знаменитость признается, что крайне сложно везде успевать, в последнее времяона сильно устает, однако жертвовать карьерой ради семьи не хочет.