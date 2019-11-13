Недавно певица Юлия Ковальчук отметила 37-й день рождения. В связи с этим знаменитость решила подвести некоторые итоги.

Недавно певица Юлия Ковальчук отметила 37-й день рождения. В связи с этим знаменитость решила подвести некоторые итоги.Любопытная публикация появилась на странице звезды в социальной сети "Инстаграм". В ролике представлен отрывок из ее нового клипа на песню "Чувствуй", где артистка случайно (или специально?) показала поклонникам край кружевного белого бра. Впрочем, привлекает внимание скорее не содержание видео, а подпись к нему.Девушка поведала, что в жизни ей пришлось столкнуться не только с радостными моментами: "Мне сегодня 37... Я до сих пор в душе безумная девчонка, хотя тонны ответственности и опыта переодически давят на меня (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Я до сих пор плачу по пустякам, и слишком , даже по-мужски, собрана и прагматична в серьезных ситуациях". Юлия призналась, что продолжает верить людям, хотя ее предавали много раз.12 Ноя 2019 в 1:33 PST"Я разорву всех за свою семью. И я до сих пор верю, что если очень очень честно трудиться и чего-то хотеть– то это обязательно осуществится", – подчеркнула звезда.Поклонники поздравили певицу с днем рождения, буквально засыпав комплиментами: "Юлечееееек! С Днем Рожденияяя!!!🎉 😍Большущего Счастья, Любви, и Вдохновенияяя☺️Урааааа☺️😘", "С днем рождения 🥳 милая и прекрасная Юленька ! Цвети, сияй, блестай и пусть все у тебя сбывается ! 💕💕💕💕Будь счастлива 💫🙏ура !", "Профессионал, талант и просто красавица, с днеем рождения! Пусть в твоей жизни все складывается самым лучшим для тебя образом. Обнимаю тебя из Тайланда".