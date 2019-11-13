По всей стране продолжается грандиозный флешмоб в поддержку акции Юля – заслуженная!. Сотни тысяч поклонников справедливо считают, что Началова достойна получить высокое звание заслуженной артистки России посмертно. Ее уникальный талант, чарующий голос, обаяние – все это полюбилось людям уже давно. Многие даже считают, что Началова уникальное явление в отечественной культуре, да и всей российской музыке, поэтому ее творчество надо изучать в школе. Мать звезды Таисия Николаевна сердечно благодарит всех за поддержку.

По всей стране продолжается грандиозный флешмоб в поддержку акции "Юля – заслуженная!". Сотни тысяч поклонников справедливо считают, что Началова достойна получить высокое звание заслуженной артистки России посмертно. Ее уникальный талант, чарующий голос, обаяние – все это полюбилось людям уже давно. Многие даже считают, что Началова уникальное явление в отечественной культуре, да и всей российской музыке, поэтому ее творчество надо изучать в школе. Мать звезды Таисия Николаевна сердечно благодарит всех за поддержку.Весь менеджент артистки, включая ее пресс-секретаря Анну Исаеву, восхищен и тронут поистине всенародной любовью к Юлии Началовой. В "Инстаграм" даже был создан аккаунт @artistka_jn, на котором публикуются видеообращения в поддержку присвоения певице звания заслуженной артистки России. Люди искренне надеются, что их обращения будут услышаны.Мама певицы Таисия Николаевна не ожидала такой волны огромной людской любви. "Хочу сказать большое спасибо людям, которые взяли на себя инициативу и организовали народный флешмоб, – говорит убитая горем от потери единственной дочери Таисия Началова. – Я тронута до глубины души. Со всех уголков не только России, да и всего мира шлют фотографии со словами "Юля – заслуженная!". Нас поразило, что участники этой акции разных возрастов. Особую благодарность мы получаем от деток, которые растут на Юлиных песнях"."Это движение поддерживают профессиональные музыканты, педагоги музыкальных и общеобразовательных школ, – продолжает Таисия Николаевна. – Спасибо за ваше неравнодушие, за светлую память и поистине народную любовь к нашей дочери".Зрители обратили внимание на интерьер в квартире матери покойной певицы. Повсюду фотографии Юли разных возрастов, иконы.12 Ноя 2019 в 4:23 PSTНапомним, умерла 16 марта 2019 года. Причиной смерти стала остановка сердца в результате обширного заражения крови и отказа внутренних органов. Певице было 38 лет. Ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.