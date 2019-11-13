В Подмосковье полицейские задержали объявленного в розыск бизнесмена Алексея Деньгина, который вместе с бывшим мэром Истры Андреем Вихаревым является фигурантом дела о мошенничестве.

В Подмосковье полицейские задержали объявленного в розыск бизнесмена Алексея Деньгина, который вместе с бывшим мэром Истры Андреем Вихаревым является фигурантом дела о мошенничестве.В настоящее время с задержанным ведутся следственные действия, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.Вихарев и Деньгин обвиняются по статье о "Мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления" УК РФ.По данным информированного источника "Интерфакса", бывший мэр присвоил себе средства, выделенные по муниципальным контрактам на благоустройство территорий. Ущерб оценивается по меньшей мере в 100 миллионов рублей.Первоначально оба фигуранта дела были задержаны еще в начале ноября. Однако потом, находясь под подпиской о невыезде, скрылись от следствия. После этого они были объявлены в федеральный розыск.