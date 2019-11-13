В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России прокомментировали задержание в Ростовской области главы регионального отделения службы и двух его заместителей.

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России прокомментировали задержание в Ростовской области главы регионального отделения службы и двух его заместителей."Если у кого-то возникнет интерес к быстрому обогащению или желание перепутать государственный карман со своим собственным, то хотелось бы всем порекомендовать, что в этом случае нужно снимать с себя погоны и идти работать в коммерческие структуры", — заявил в эфире телеканала "Россия 24" заместитель главы ФСИН Валерий Максименко.Ранее стало известно о задержании начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева и его заместителей. В отделении прошли обыски. Как сообщил РИА Новости информированный источник, Даххаев подозревается в разглашении гостайны и взятке.