Менеджер Михаэля Шумахера обрушился на супругу семикратного чемпиона Формулы-1 с обвинениями в сокрытии информации о его состоянии здоровья. Вилли Вебер уверен, что она обманывает весь мир.

Менеджер Михаэля Шумахера обрушился на супругу семикратного чемпиона "Формулы-1" с обвинениями в сокрытии информации о его состоянии здоровья. Вилли Вебер уверен, что она обманывает весь мир.Он признался, что понятия не имеет, есть ли какой-то прогресс в лечении его друга. Вилли неоднократно пытался с ним увидеться, но его жена Коринна не дает этого сделать."Думаю, она боится, что я пойму правду, и люди обо всем узнают. Я твердо уверен, что Михаэль – боец. Если шанс есть, он им воспользуется. Молюсь за него и надеюсь увидеть снова", – заявил менеджер гонщика в интервью журналу She's Mercedes.Ранее сообщалось, что Михаэль Шумахер в конце декабря 2013 года, катаясь на горнолыжном курорте во Французских Альпах, упал и ударился головой. Его доставили в больницу, где ввели в состояние искусственной комы.Летом 2014-го спортсмен пришел в сознание. По разным данным, он испытывал серьезные проблемы с памятью и речью и находился в инвалидной коляске.