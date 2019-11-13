Скандалист Алексей Панин порой переходит все границы. Председатель московского регионального отделения Родительского всероссийского сопротивления Анна Кульчицкая жестко отомстила актеру за его поведение с дочерью.

Скандалист Алексей Панин порой переходит все границы. Председатель московского регионального отделения "Родительского всероссийского сопротивления" Анна Кульчицкая жестко отомстила актеру за его поведение с дочерью.На днях Сеть облетел ролик, в котором знаменитость отчитывает 12-летнюю девочку за бардак в квартире. Отец буквально тычет ее носом в мусор, а затем привязывает рыдающего подростка к батарее ремнем. Подобная выходка стала поводом для критики."Поведение ненормальное абсолютно. В принципе, любое поведение, любое насилие над ребенком неоправданное, жесткое и неадекватное оно, конечно же, нездорово. Непонятно, почему он привязал к батарее ребенка. Это неадекватность, и она нездорова", – высказалась Кульчицкая в интервью .По мнению общественницы, поступок звезды сериала "Солдаты" может свидетельствовать о психических отклонениях. Как передает , подобные выходки скажутся на состоянии его дочери. Ранее психиатр-нарколог Алексей Казанцев заявил, что психические расстройства передаются от родителя ребенку, сообщает .11 Ноя 2019 в 10:34 PSTАлексея Панина "прославили" многочисленные скандалы и драки, а также видеоролики сексуального характера, напоминает . Он часто провоцирует общественность, вызывая народный гнев. Многие уверены, что таким образом артист пытается привлечь внимание к своей персоне.