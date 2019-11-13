По версии следствия, фигурант похищал аккумуляторы и запчасти из незапертых легковых машин.

Дознавателями ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в совершении серии преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража).Фигурант был задержан в конце августа текущего года после поступивших в полицию сообщений о хищении аккумуляторных батарей и запчастей из легковых автомобилей, припаркованных у находящихся по соседству домов в одном из районных сёл.Установлено, что обвиняемый приезжал из соседнего населенного пункта, проходя по улице, вычислял автомобили, оставленные незапертыми и без присмотра, похищал имущество и впоследствии его реализовывал.В ходе следствия установлена причастность злоумышленника к трем эпизодам противоправной деятельности. Общая сумма ущерба составила 23 000 рублей.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.