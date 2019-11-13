Украинские военные выполнили условия по отводу войск на линии разграничения в трех контрольных районах. Это сегодня подтвердила контактная группа в Минске. Представитель России Борис Грызлов, комментируя итоги встречи, призвал Киев теперь продлить действие закона об особом статусе Донбасса, который истекает 31 декабря.

Украинские военные выполнили условия по отводу войск на линии разграничения в трех контрольных районах. Это сегодня подтвердила контактная группа в Минске. Представитель России Борис Грызлов, комментируя итоги встречи, призвал Киев теперь продлить действие закона об особом статусе Донбасса, который истекает 31 декабря. В ДНР сегодня, 12 ноября, рассказали, что украинские военные заминировали территорию, покидая позиции.Процесс разведения сил на трех пилотных участках вдоль линии соприкосновения шел непросто — сроки несколько раз срывались, досогласовывались. И вот сегодня, 12 ноября, все стороны, в том числе ОБСЕ, подтвердили, что этот этап завершен возле населенных пунктов Луганская, Золотое и там, где это шло дольше всего — в районе села Петровское. Здесь каждый день работают представители международной организации. Сегодня утром была особенно важная миссия: подтвердить отход вооруженных подразделений или зафиксировать нарушение договоренностей.Сотрудники ОБСЕ сейчас проверяют выполнение договоренностей о разведении сил. В настоящее время они работают в буферной зоне, это окраина села Петровское. Здесь на вышке установлена камера, с помощью которой за территорией наблюдают круглосуточно. Осматривали позиции также с воздуха с помощью беспилотников. Нарушений здесь нет — силы отведены. Теперь стороны могут приступить к следующему этапу. В Донецкой республике уже подтвердили, что готовы."Готовы 13 ноября приступить к следующему циклу: провести противоминные мероприятия, включающие инженерную разведку, извлечение взрывоопасных предметов, маркирование труднодоступных взрывоопасных зон", — заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.Украинские военные тоже готовы разминировать определенные ранее участки на своей стороне. Теперь это самые безопасные места вдоль линии противостояния, хотя пока это всего несколько километров. В районах, где украинские войска не отошли из буферной зоны, по-прежнему обстрелы. Местные жители говорят, что выстрелы были и минувшей ночью, а в перемирие они не верят. У одной женщины вовсе коза с цепи сорвалась, поскольку как только слышит выстрелы — убегает.Украинская сторона ведет обстрелы регулярно и явно спланировано. По словам официального представителя Народной милиции ДНР Рината Айгистова, боевики используют беспилотник для разведки целей. Есть и большие беспилотники, к которым прикрепляют взрывное устройство — один такой был сбит южнее поселка Петровское.Кроме пилотных участков, где войска выполняют договоренности о разведении сторон, в ближайшее время вряд ли где-то еще украинские войска покинут позиции, занятые в буферной зоне. На Украине официально это подтверждают, ссылаются на холода — на морозе технику отводить не хотят, и новые позиции готовить труднее. А, значит, новые участки, где полноценно будут разводить силы, появятся не раньше весны. И то в том случае, если будет политическая воля.