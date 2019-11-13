Жители тюменского села Ачиры, где случилась вспышка гаффской болезни, создали петицию на портале change.org. Автор требует оказать населенному пункту гуманитарную помощь, чтобы люди не начали ..

Жители тюменского села Ачиры, где случилась вспышка гаффской болезни, создали петицию на портале change.org. Автор требует оказать населенному пункту гуманитарную помощь, чтобы люди не начали умирать от голода.Как передает , основная часть селян – рыбаки, а из-за болезни в озере запрещено ловить рыбу по требованию регионального управления Роспотребнадзора. Глава поселения Дильнур Яналиев в разговоре с агентством опроверг информацию о приближающемся голоде.Ранее сообщалось, что 20 октября из Ачир в больницы Тюмени вывезли 12 заболевших, двое из них попали в реанимацию, у троих диагноз не подтвердился. Предварительной причиной заражения в Роспотребнадзоре называли рыбу, выловленную из Андреевского озера.