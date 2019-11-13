У томички арестовали квартиру и машину за коммунальные долги в 2 с лишним миллиона рублей. Выяснилось, что женщина является собственником 60 объектов недвижимости, в том числе 39 квартир.

У томички арестовали квартиру и машину за коммунальные долги в 2 с лишним миллиона рублей. Выяснилось, что женщина является собственником 60 объектов недвижимости, в том числе 39 квартир. Ее неоднократно уведомляли о необходимости погасить задолженность ,однако, должница на предупреждения в течение нескольких лет не реагировала.Как рассказали "Вестям Томск", в пресс-службе судебных приставов региона, общая сумма долга составила 2 240 000 рублей. Поскольку должница не предприняла попыток к оплате, был наложен арест на квартиру в центре города и на машину, последнюю на эвакуаторе доставили одному из взыскателей.Отметим, что в случае не погашения долга имущество будет направлено на реализацию.