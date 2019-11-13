В ночь на 12 ноября неизвестные обокрали лавку в храме, расположенном в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Злоумышленники вынесли складень, иконы, крестики, цепочки и печать ..

В ночь на 12 ноября неизвестные обокрали лавку в храме, расположенном в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Злоумышленники вынесли складень, иконы, крестики, цепочки и печать монастыря.По факту случившегося полиция проводит расследование. В настоящее время правоохранители разыскивают преступников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает .