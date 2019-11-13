Анастасия Лисова попала в автомобильную аварию. В машину, в которой ехала звезда скандально известного реалити-шоу Дом-2, врезалось другое авто.

Анастасия Лисова попала в автомобильную аварию. В машину, в которой ехала звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2", врезалось другое авто.Анастасия Лисова и ее любимый мужчина Михаил Шахиджанов отправились на горнолыжный курорт. По дороге пара попала в страшное ДТП. Об этом рассказал сам Шахиджанов на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм". "За эти дни выпало очень много снега, дороги расчистили, но сугробы высотой в метр лежали по обоим сторонам дороги. Друзья сидели впереди, мы сзади. Настя легла ко мне на колени и уснула. Я смотрел вперед и болтал с друзьями. Вдруг впереди, слева, метрах в 30-ти, взрывается сугроб, и из под него вылетает черный минивэн, который вынесло со встречки прямо на нашу полосу! Врезается в Камаз, встает. Расстояние до минивэна было настолько ничтожным, что никто из нас даже крикнуть не успел. На скорости 100-120км/час мы влетаем в стоящий поперек дороги черный Ниссан (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – поведал Михаил, чудом оставшийся в живых.Он рассказал, что за пару секунд до столкновения попытался спасти любимую женщину. "Я обхватил руками голову Насти, лежащую у меня на коленях, а сам, развернувшись спиной к водительскому сиденью, вжался в него. Я это сделал неосознанно, т.к. мой мозг в эти пару секунд был занят размышлением, что лучше инвалидность или смерть?" – задал риторический вопрос Шахиджанов.11 Ноя 2019 в 7:49 PSTПо его словам, удар оказался неожиданно слабым. "Без скрежета метала. Какой-то глухой, как дерево об дерево. Казалось, сейчас будет еще один, настоящий! Но второго не произошло. Сработали все подушки безопасности во всех частях салона и запахло порохом", – сообщил мужчина.Уснувшая в машине Анастасия даже не поняла, что случилось. Другие пассажиры тоже, к счастью, отделались только испугом. "В реальности удар был такой силы, что этот Ниссан, в который мы врезались на полной скорости, улетел вместе с нами назад на встречку, где в него врубилась еще одна машина. Итог: в этой мясорубке участвовало 4 машины и 9 человек", – заключил возлюбленный . Отметим, что инцидент случился два года назад, но Михаил Шахиджанов решил рассказать о нем только сейчас.