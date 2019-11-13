Комедиант Ильяс Хасанов, известный как основатель Stand Up движения в Набережных Челнах, сегодня, 12 ноября, скончался в больнице. Молодой человек так и не пришел в сознание после страшной аварии.

Комедиант Ильяс Хасанов, известный как основатель Stand Up движения в Набережных Челнах, сегодня, 12 ноября, скончался в больнице. Молодой человек так и не пришел в сознание после страшной аварии.ДТП произошло 8 ноября на трассе "Уфа-Москва" в 23:10. Автомобиль Volkswagen Jettaдвигался на высокой скорости. По предварительным данным, несоблюдение скоростного режима стало причиной аварии. На полном ходу машина столкнулась с КАМАЗом. От удара легковой автомобиль загорелся.В ДТП также погибла основатель Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова. Женщина 1959 года рождения скончалась на месте. Спасателям удалось извлечь из искореженной машины остальных пассажиров, в т.ч. Хасанова, Пятый канал.Молодого комедианта экстренно госпитализировали. Также в больницу отправили Руслана Тюпа, Руслана Харисова и Екатерину Захарову. Тюпа оказался в реанимации. У Захаровой и Харисова травмы оказались не такими серьезными.Комедианты возвращались из Казани в Набережные челны. В столице Татарстана проходила игра полуфинала Татарской лиги Клуба веселых и находчивых. Поклонники Хасанова выражают соболезнования его родным и близким на странице юмориста в "Инстаграм".