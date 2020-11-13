Свои пожелания они направили администрации Владимирской области.

12 ноября в Александрове заседали народные избранники. Поводом послужило строительство мусоросортировочной станции у посёлка Маяк на границе с Московской областью.Напомним, что администрация Владимирской области проект терсхемы обращения с отходами на 2021 год и до 7 декабря ждёт по изменениям.Депутаты райсовета составили коллективное письмо на имя губернатора и в департамент природопользования. В документе указано, что регоператор хочет возвести объект в 150 метрах от жилых домов. Также парламентариев не устроил маршрут транспортировки мусора – из Струнино и Карабаровно через исторический центр и «Александровскую Слободу». Добавим, что местная администрация поддержала позицию депутатского корпуса.