Экс-директору ГБУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр» Ивана Сметанина. Ему предъявлено обвинение в присвоении более 80 миллионов рублей бюджетных средств.

Экс-директору ГБУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр» Ивана Сметанина. Ему предъявлено обвинение в присвоении более 80 миллионов рублей бюджетных средств.По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета по Владимирской области.Напомним, чтоВ начале года при реализации нацпроекта «Здравоохранение» Сметанин, работая над «Созданием единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной системы здравоохранения», внес в техническое задание характеристики конкретных моделей оборудования производителей известных марок. А также установил заведомо завышенную начальную (максимальную) цену контракта.В июне 2020 года с коммерческой фирмой заключен контракт на поставку серверного оборудования на сумму более 121 миллиона рублей. Однако при оценке стоимости поставленной техники установлено, что максимальная цена оборудования составляет около 40 миллионов рублей.