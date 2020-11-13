Доля озеленения сквера составит 80%. Около 1/6 площади отвели для восстановления вишнёвых и яблоневых садов.

Московские архитекторы из «Реформы» завершили многомесячную работу над концепцией благоустройства парка ДТЮ. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра.«Пожелания и замечания горожан учтены. Среди них были архитекторы, экологи, гражданские активисты. Наряду с обсуждением через фокус-группы проведён опрос на портале . Обработано 3 000 анкет», - подчеркнули во владимирской мэрии.Принято решение использовать территорию как лесопарковую зону для отдыха жителей. Доля озеленения сквера составит 80%. Около 1/6 площади отвели для восстановления вишнёвых и яблоневых садов.Пытаясь учесть пожелания администрации и владимирцев проектировщики запланировали 3% территории под застройку объектами инфраструктуры.«Вдоль реки Лыбедь появится вписанная в природный ландшафт набережная», - добавили в администрации.Во время общественных обсуждений горожане выдвинули более 350 предложений по наполняемости культурными, спортивными, детскими, подростковыми, образовательными и досуговыми пространствами.«Концепция общественного центра, с учетом мнения владимирцев, могла бы стать предметом отдельной конкурсной проработки. Само место расположения объекта и его назначение располагают к творческому поиску», - полагают архитекторы.В мэрии отмечают, что спортивные и детские площадки появятся: севернее ДТЮ - в створе улицы Университетской, восточнее ДТЮ - вдоль улицы Стрелецкий Мыс, в помещении общественного центра и на променаде вдоль верхней набережной Лыбеди.«Территорию вокруг Леонтьева родника благоустроят без ущерба для источника», - заверили в администрации Владимира.Рядом построят открытый павильон, а на подъёме к улице Мира – видовую площадку. По замыслу проектантов с неё владимирцы будут любоваться историческим центром города.