На берегу пруда в усадьбе Суханово Ленинского городского округа Московской области очевидцы заметили большое количество мертвой рыбы, передает . Специалисты предположили, что причиной ..

На берегу пруда в усадьбе Суханово Ленинского городского округа Московской области очевидцы заметили большое количество мертвой рыбы, передает . Специалисты предположили, что причиной такого массового мора могло стать попадание в воду сбросов из канализации. Оказалось, что очистной коллектор находится совсем рядом.