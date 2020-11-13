С 12:00 до 14:30 возле колеса обозрения главный новогодний волшебник проведёт игровую программу для детей.

В свой День рождения, 18 ноября, Дед Мороз приглашает всех желающих в Центральный владимирский парк культуры и отдыха. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владимира.С 12:00 до 14:30 возле колеса обозрения главный новогодний волшебник проведёт игровую программу для детей. Юных владимирцев ждут конкурсы и игры вместе с другими сказочными персонажами.В 14:30 откроется творческое арт-пространство «Мастерская сказок», каждый сможет: узнать, где живет Домовой, что любит, а что терпеть не может; услышать невероятные сказочные истории, поучаствовать в тематическом квесте, своими руками сделать сувенир, сделать памятное фото в волшебной фотозоне.Дополнительная информация - на парка, в группе или по телефону: 8(4922)53-22-78.