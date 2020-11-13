Речь идёт о хищении более 80 млн рублей.

11 ноября «АиФ Владимир» , что следственный комитет задержал бывшего директора владимирского МИАЦа Ивана Сметанина по обвинению в хищении 80 млн бюджетных рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Владимирской области.По версии следствия, при закупке компьютерного оборудования экс-чиновник завысил цену контракта. В июне 2020 года он был заключён на сумму более 121 млн рублей. Поставщик свои обязательства выполнил в полном объёме. Эксперты оценили переплату в 80 млн.Обвиняемый вину не признал. Иван Сметанин допрошен. Задокументированы показания свидетелей. На территориях Московской, Владимирской и Нижегородской областей проводится комплекс действий, которые позволят установить все обстоятельства совершённого преступления.