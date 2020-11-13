Звание самого молодого скончавшегося из-за коронавируса россиянина вновь сменило обладателя. В пятницу оно перешло к 26-летнему мужчине из Тюмени. Заболевание протекало в тяжелой форме и ..

Звание самого молодого скончавшегося из-за коронавируса россиянина вновь сменило обладателя. В пятницу оно перешло к 26-летнему мужчине из Тюмени.Заболевание протекало в тяжелой форме и осложнилось двусторонней пневмонией и сердечной недостаточностью. Врачи до последнего боролись за жизнь пациента, но безуспешно.Стоит отметить, что все три самых молодых скончавшихся от COVID-19 пациента были за последнее время были жителями Тюменской области. 10 ноября инфекция унесла жизнь 33-летней женщины, но еще за несколько дней до нее самой молодой была 37-летняя заболевшая из того же региона, передает