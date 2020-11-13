Муромские полицейские провели необычную операцию. Ловили четвероногого нарушителя- маленького кабана.

Муромские полицейские провели необычную операцию. Ловили четвероногого нарушителя- маленького кабана.Лесной житель пробрался на территорию дома народного творчества и начал перекапывать её по своему усмотрению.Поймать нарушителя так и не удалось, маленький свин сбежал в строну набережной. Как выяснилось позже у животного есть хозяева, они ищут беглеца с воскресенья, но пока безуспешно.