Областной центр снова в лидерах по числу инфицированных.

13 ноября Владимирская область в очередной раз побила рекорд по заболеваемости Covid-19. За сутки заразились 123 человека.В разрезе городов и районов ситуация выглядит следующим образом: 18 заболевших во Владимире, 16 в Муромском, 14 в Гусь-Хрустальном, 11 в Ковровском, 8 в Александровском, 7 в Кольчугинском, 6 в Петушинском, 6 в Гороховецком, 6 в Юрьев-Польском, 5 в Вязниковском, 5 в Собинском, 4 в Киржачском, 4 в Камешковском, 4 в Меленковском, 4 в Суздальском, 2 в ЗАТО Радужный, 2в Селивановском, 1 в Судогодском районах.По статистике, которую приводит Роспотребнадзор, общая заболеваемость за период двух волн - 11 041 человек.