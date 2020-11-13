Победители и финалисты конкурса управленцев Лидеры России научатся работать с сообществами и формировать команды посредством театральных инструментов. Занятия проведет труппа Геликон-оперы.

Победители и финалисты конкурса управленцев "Лидеры России" научатся работать с сообществами и формировать команды посредством театральных инструментов. Занятия проведет труппа "Геликон-оперы".Обучение пройдет 13 ноября в рамках третьего модуля программы "Развитие аутентичного лидерства через театр компетенций". Она реализуется мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей" вместе с клубом "Эльбрус".Во всем мире при подготовке управленцев большое внимание уделяется развитию эмоционального интеллекта, отметил глава управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков. "Поэтому и приняли решение включить в лидерские модули образовательную программу "Театр компетенций". Мы хотим показать, как внутри устроен театр, что он может дать в управленческой практике. В театр можно прийти, чтобы научиться подключаться к зрителю и ориентироваться на особенности его восприятия. Для управленцев это очень важно", – сказал он.В "Театр компетенций" входят три модуля. Они проходят в московских театрах – партнерах программы. Площадкой первого модуля стала "Геликон-опера", второго – Театр МДМ. Участники получат сертификат и методологию для поддержки социальных проектов.Третий модуль называется "Общее дело". Участники обсудят сообщества как целостный элемент взаимодействия, ознакомятся с уникальными техниками и методиками, отметил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров. Для развития социальных проектов нужно уметь находить заинтересованные стороны, взаимодействовать с ними, формировать созидательную среду, подчеркнул он."В программе будут рассматриваться четыре функциональных и ролевых театральных позиции – сценарист, режиссер, актер, продюсер. У каждой – свои инструменты работы по системе Станиславского, и каждый отражает суть этой системы – жить в предлагаемых обстоятельствах"", – рассказал Комиссаров.Обучение завершится спектаклем "Турандот". Постановка демонстрирует, как можно победить посредством навыков управления социальными объединениями.После занятий участники смогут показать на сцене свою постановку по четырем проектам клуба "Эльбрус" – "Уроки лидерства", "Моя родная школа", "Финансовая грамотность" и "Боевая слава". "Лидеры России" попробуют себя в роли режиссеров, актеров и сценаристов.Проректор по образовательной деятельности мастерской управления "Сенеж" Мария Афонина отметила, что среди участников модуля в "Геликон-опере" есть слушательницы программы "Женщина-лидер". "Мы хотим помочь активным женщинам, которые заинтересованы в преображении мира, в разработке и реализации проектов, которы помогут сделать нашу жизнь лучше", – сказала она.Обучение пройдет с соблюдением всех мер безопасности. Занятия проходят в форматах онлайн и офлайн. Слушатели и лекторы обеспечены средствами индивидуальной защиты.