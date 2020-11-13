Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила на заседании научно-экспертного совета, посвященного доверию как фактору достижения стратегических целей развития России. Усилить доверие людей к власти может народное бюджетирование, уверена спикер верхней палаты парламента страны.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила на заседании научно-экспертного совета, посвященного доверию как фактору достижения стратегических целей развития России. Усилить доверие людей к власти может народное бюджетирование, уверена спикер верхней палаты парламента страны.Уже сейчас россияне могут воспользоваться профильными интернет-ресурсами для того, чтобы принять участие в общественном обсуждении важных федеральных законов. А такие платформы, как "Активный гражданин", позволяют решать вопросы городского масштаба, причем быстро и без ненужной волокиты.Однако на этом потенциал для привлечения народного участия в принятии тех или иных решений не исчерпан. Еще одно направление, работа в котором позволит повысить у граждан доверие к власти, заключается в более широком внедрении "народного бюджетирования", уверена Валентина Матвиенко."Данная модель дает возможность людям самим решать, на что потратить средства местного бюджета", – подчеркнула спикер Совфеда.Такой подход позволит жителям самостоятельно определять, на что именно будут потрачены средства из местного бюджета и напрямую поучаствовать в улучшении жизни в своем городе, поселке и районе. "Мы будем внимательно наблюдать, как этот механизм заработает в регионах", – рассказала Валентина Матвиенко. Большое внимание будет уделено тому, как сами люди оценят подобный инструмент.Председатель верхней палаты парламента выразила уверенность, что уровень доверия народа к власти во многом определяется степенью ее открытости перед обществом. И лучшим примером такого подхода, добавила она, является президент России Владимир Путин, который не только находится в постоянном контакте с руководителями на разном уровне, но и выстраивает взаимодействие с гражданским обществом, СМИ и простыми людьми.Напомним, ранее Совет Федерации одобрил два закона, которые должны будут стать правовой основой для развития практики народного бюджетирования на муниципальном уровне. Благодаря этому граждане смогут сами решать, на что в первую очередь пойдут бюджетные деньги.