Объявили бой рекламе наркотиков. Владимирские активисты вместе с мэрией вышли в рейд, чтобы закрасить сомнительные объявления, которые в последнее время все чаще стали появляться на

Объявили бой рекламе наркотиков. Владимирские активисты вместе с мэрией вышли в рейд, чтобы закрасить сомнительные объявления, которые в последнее время все чаще стали появляться на фасадах жилых домов и учреждений. Рабочий инструмент бойцов с непотребной рекламой – баллончик с краской. Волонтеры рассказывают, что за день каждый из них может закрасить по 20-30 надписей. Александр Павленко,