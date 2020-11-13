Сейчас во Владимирской области оборудовано 1264 койки, из которых свободны – 113.

Как сообщила директор департамента здравоохранения Елена Утёмова, на будущей неделе в регионе дополнительно развернут 125 коек для пациентов с коронавирусом.«95 место появится в развернут в Камешковской больнице, ещё 30 откроют в Собинском районе», - добавила она.Сейчас во Владимирской области оборудовано 1264 койки, из которых свободны – 113.Напомним, что недавно в Вязниковской районной больнице педиатрическое отделение перепрофилировали под ковид-госпиталь.