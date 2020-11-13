Начните выходные ярко, бодро и со вкусом 7 ноября в 8.00.

Начнитевыходные ярко, бодро и со вкусом 7 ноября в 8.00.- Гроза пакетов и пустых бутылок.. Наводить порядок на городские улицы выходит собака- активист .- Новое Сотворение Кирилла Ведерникова. Чем еще может удивить земляков вязниковский художник?- Заглянем в " банночку из-под ландрина". Интересные находки блогера-краеведа из Юрьева- Польского.- Теплый , бархатный "бегемотик" у вас под боком. Изучаем повадки морской свинки породы Скинни.- И готовим чемпионский завтрак! Какие продукты помогают добиться успеха?