Цепочка фонарей работает скорее как украшение, чем как освещение.

Сквер во Владимире на улице Соколова-Соколенка еще не готов, но жители уже могут оценить его обустройство. Первые проблемы уже всплыли. Осенними темными вечерами там почти совершенно темно, несмотря на целую цепочку фонарей. Красиво, но нефункционально. Если учесть, что и дорога вышла неслишком ровная, ночами здесь лучше не гулять.В городской мэрии тоже недовольны работой компании-подрядчика, и требуют от него изменить световое решение. Специалистам компании надо будет сделать так, чтобы тротуар был хорошо освеещен, но свет не бил бы в окна близлежащих домов.Напомним, что кроме пешеходной дорожки, в сквере будут велосипедные дорожки, площадки для отдыха.