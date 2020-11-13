В Деревне Марочково Петушинского района силовики обнаружили нарколабораторию.

Очередные наркодельцы попались с поличным во Владимирской области. В Деревне Марочково Петушинского района силовики обнаружили нарколабораторию. А по соседству и внушительную плантацию конопли. По предварительным данным МВД России, незаконной культивацией занимались двое мужчин. Также из частей наркосодержащего растения они производили марихуану. Сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Ирина Волк, официальный представитель МВД России:- В Смоленской и Владимирской областях сотрудники МВД России задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств. Наркотики сбывали бесконтактным способом через тайники закладки на территории Московской и Владимирской областей. Следователями по Петушинскому району было возбуждено уголовное дело.(Фото: Pixabay)