В течение некоторого времени, пользуясь служебным положением, злоумышленник тайно похищал автомобильные запчасти и различные комплектующие со склада...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы задержали 21-летнего мужчину, подозреваемого в краже автозапчастей.В полицию с заявлением обратился представитель компании по продаже автозапчастей. Он сообщил, что со склада, расположенного на Очаковском шоссе, пропали автомобильные запчасти и комплектующие. Материальный ущерб составил около 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в п. Мосрентген. Им оказался сотрудник склада.Установлено, что в течение некоторого времени, пользуясь служебным положением, злоумышленник тайно похищал автомобильные запчасти и различные комплектующие со склада. Похищенное он продавал, а денежными средствами распоряжался по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93