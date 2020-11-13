Перевод владимирских школ на дистанционку с 16 ноября – всего лишь слух. Поспешила успокоить взволнованных пап и мам директор областного департамента образования Ольга Беляева. Родители

Перевод владимирских школ на дистанционку с 16 ноября – всего лишь слух. Поспешила успокоить взволнованных пап и мам директор областного департамента образования Ольга Беляева. Родители владимирских школьников в легком испуге. Мол, со следующей недели всех учащихся снова переведут на дистанционку. Своими звонками горожане оборвали телефоны департамента образования. А ведь подобная ситуация возникает уже не в