Введя пожилых женщин в заблуждение, злоумышленница похитила у одной потерпевшей сим-карту от мобильного телефона, а у другой узнала необходимые данные банковской карты...
«Оперуполномоченными ОМВД России по Бабушкинскому району г. Москвы задержана женщина, подозреваемая в краже денежных средств у пенсионеров», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.
В территориальный отдел полиции обратились две пожилые жительницы столицы в возрасте 79 и 82 лет. Со слов потерпевших, с их банковских счетов были похищены денежные средства. Общий материальный ущерб составил 147 тысяч рублей.
В ходе проведения проверки установлено, что накануне в квартиры заявительниц приходила неизвестная женщина с набором продуктов из магазина. Незнакомка, представившись социальным работником, обещала пенсионеркам предоставить социальные услуги, а также организовать ежемесячные выплаты. Введя их в заблуждение, женщина у одной потерпевшей похитила сим-карту от мобильного телефона, а у другой узнала необходимые данные банковской карты. Получив необходимую информацию, злоумышленница совершила платежи с использованием карт и данных потерпевших.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Ею оказалась 42-летняя приезжая женщина. Похищенными денежными средствами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.
Следствием ОМВД России по Бабушкинскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной.
Пресс-служба УВД по СВАО
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