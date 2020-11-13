Введя пожилых женщин в заблуждение, злоумышленница похитила у одной потерпевшей сим-карту от мобильного телефона, а у другой узнала необходимые данные банковской карты...

«Оперуполномоченными ОМВД России по Бабушкинскому району г. Москвы задержана женщина, подозреваемая в краже денежных средств у пенсионеров», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции обратились две пожилые жительницы столицы в возрасте 79 и 82 лет. Со слов потерпевших, с их банковских счетов были похищены денежные средства. Общий материальный ущерб составил 147 тысяч рублей.В ходе проведения проверки установлено, что накануне в квартиры заявительниц приходила неизвестная женщина с набором продуктов из магазина. Незнакомка, представившись социальным работником, обещала пенсионеркам предоставить социальные услуги, а также организовать ежемесячные выплаты. Введя их в заблуждение, женщина у одной потерпевшей похитила сим-карту от мобильного телефона, а у другой узнала необходимые данные банковской карты. Получив необходимую информацию, злоумышленница совершила платежи с использованием карт и данных потерпевших.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Ею оказалась 42-летняя приезжая женщина. Похищенными денежными средствами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Бабушкинскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616 -06 29