В результате осмотра у подозреваемого были обнаружены 50 свертков с наркотическим веществом массой более 110 граммов...

Сотрудники ППСП ОМВД России по району Измайлово задержали 22-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства – героина.В ходе патрулирования территории сотрудники полиции на 3-й Парковой улице остановили мужчину, который при проверке документов заметно нервничал. Полицейскими было принято решение провести личный досмотр гражданина, в результате которого у подозреваемого были обнаружены 50 свертков с веществом неизвестного происхождения массой более 110 граммов. Для дальнейшего разбирательства гражданин был доставлен в территориальный отдел полиции.Согласно проведенному исследованию части изъятого установлено, что материал содержит в своем составе наркотическое средство – героин. Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.Следствием ОМВД России по району Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73