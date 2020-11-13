В 2020 году полицейскими пресечено более 45 фактов дачи взятки сотрудникам Госавтоинспекции.

За 9 месяцев текущего года сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 47 фактов дачи взяток участниками дорожного движения. В отношении 25 граждан уже возбуждены уголовные дела по статье 291 УК РФ «Дача взятки».Инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Суздальскому району, находившиеся на маршруте патрулирования, остановили грузовой автомобиль, в котором отсутствовал тахограф. Водитель, житель одного из регионов, предложил полицейским денежное вознаграждение за несоставление протокола об административном правонарушении. Полицейские предупредили автолюбителя о противоправности его действий, но последний от своих намерений не отказался. Факт дачи взятки был задокументирован.Сотрудники ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владимиру остановили автомобиль под управлением 56 - летнего жителя Саратова. При проверке документов было выявлено отсутствие у автомобилиста страхового полиса. Правонарушитель не отрицал своей вины, но, несмотря на предупреждения полицейского об уголовной ответственности, стал предлагать сотрудникам ГИБДД денежное вознаграждение за непривлечение его к ответственности.В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 291.2 УК РФ.Аналогичные факты пресекались в Собинском, Ковровском, Меленковском, Петушинском и других районах области.УМВД России по Владимирской области напоминает:Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» под коррупцией понимается злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями либо иное незаконное использование гражданином своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды.Оперативно-розыскная часть собственной безопасности и Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владимирской области напоминает: перед законом отвечает не только тот, кто получает взятку, но и тот, кто взятку дает или от чьего имени взятка передается взяткополучателю.Обо всех фактах подготовки или совершения противоправных действий коррупционной направленности граждане могут сообщить по следующим телефонам:- дежурная часть УМВД: 8 (4922) 37-43-08 (круглосуточно);- дежурный УЭБиПК УМВД: 8 (4922) 32-46-48 (круглосуточно);- телефон доверия УМВД: 8 (4922) 35-40-49 (круглосуточно);- телефон оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД: 8 (4922) 32-47-76;- горячая линия Общественной палаты РФ "Стоп, коррупция!": 8-800-700-8-800 (круглосуточно).