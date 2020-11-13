Президент России Владимир Путин принял участие в заседании попечительского совета образовательного фонда Талант и успех. В ходе мероприятия, прошедшего в формате видеоконференции, он высказался об идее предоставить образовательному центру Сириус статус федеральной территории.

Президент России Владимир Путин принял участие в заседании попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех". В ходе мероприятия, прошедшего в формате видеоконференции, он высказался об идее предоставить образовательному центру "Сириус" статус федеральной территории."Считаю правильным впервые здесь, на этой территории, воспользоваться новым положением Конституции России и предоставить "Сириусу" статус федеральной территории", – отметил российский лидер. Владимир Путин добавил, что этот статус подразумевает экономическую самостоятельность образовательного центра и предполагает для него механизм прямой связи как с президентом, так и с правительством страны.Сама эта инициатива была подготовлена членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию. Законопроект уже был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента.В связи с этим Владимир Путин обратился также к правительству. У кабмина президент попросил своевременно подготовить все необходимые правовые акты, которые обеспечат бесперебойную и четкую работу образовательного центра в том числе и во время переходного периода.Кроме того, важно обеспечить экономическую основу для деятельности федеральной территории "Сириус". Все решения по этому вопросу, подчеркнул Владимир Путин, должны вступить в силу уже с 2021 года.Также президент России напомнил, что в сентябре 2020 года "Сириусу" исполнилось пять лет. "Хочу вам всем сказать огромное спасибо. Именно в нашей стране на базе объектов Олимпиады был создан уникальный образовательный центр", – обратился Владимир Путин к участникам заседания попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех".