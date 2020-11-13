Помощь в получении однокомнатной квартиры для сироты оказала прокуратура.

Во Владимирскую прокуратуру по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах обратилась местная жительница, оставшаяся в малолетнем возрасте без попечения родителей, с заявлением о нарушении ее жилищных прав.По данным пресс-служжбы ведомства, заявительница относится к категории лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Между тем жилье ей предоставлено не было.Интересы сироты в суде защищала прокуратура, и требования были удовлетворены в полном объеме. В настоящее время решение суда администрацией города исполнено, заявительнице предоставлено благоустроенное жилье.(Фото: Pixabay)