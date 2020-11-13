Один из злоумышленников стал наносить заявителю удары по лицу, а другой держал за руки. В это время женщины открыто похитили из его карманов личные вещи...

«Сотрудники ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке СОБР ГУ МВД России по г. Москве задержали четверых граждан, подозреваемых в ограблении мужчины», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В отдел полиции с заявлением обратился 42-летний житель столицы. По словам потерпевшего, когда он возвращался домой через парк на улице Шкулева, к нему подошли две неизвестные женщины с просьбой закурить. Отказав, мужчина продолжил движение, после чего почувствовал толчок в спину, от которого упал на землю. Затем он увидел двух неизвестных мужчин, один из которых стал наносить ему удары по лицу, а другой держал за руки. В это время женщины открыто похитили из его карманов два мобильных телефона, банковскую карту, часы, документы и скрылись в неизвестном направлении.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на Площади Киевского вокзала. Ими оказались приезжие безработные – двое мужчин и две женщины в возрасте от 23 до 26 лет. Похищенные телефоны они успели сбыть, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Кузьминки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Сотрудники УВД по ЮВАО обращаются ко всем гражданам: если вы пострадали от противоправных действий данных лиц, незамедлительно сообщите об этом в дежурную часть УВД по ЮВАО по телефонам (495) 376-66-66; (495) 657-65-65 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18