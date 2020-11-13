Оперативникам стало известно, что житель столицы размещает объявления в популярных сервисах сети Интернет о продаже муниципальной недвижимости по заниженной стоимости...

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по городу Москве задержан подозреваемый в многомиллионном мошенничестве с недвижимостью.По информации, поступившей из Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, оперативникам стало известно, что житель столицы размещает объявления в популярных сервисах сети Интернет о продаже муниципальной недвижимости по заниженной стоимости.При общении с клиентами злоумышленник, ссылаясь на широкий круг знакомств в органах власти, обещал оказать содействие в получении субсидии на приобретение квартир из жилого фонда города Москвы и помочь оформить их в собственность.Граждане заключали договоры на оказание юридических услуг по сопровождению сделок о выкупе квартир с подконтрольными аферисту фирмами и вносили денежные средства. В дальнейшем фигурант не выходил на связь либо обвинял клиентов в нарушении условий договора и не возвращал полученные деньги.В ходе совместных мероприятий с Департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы предварительно установлено, что от действий рецидивиста пострадали около ста человек, предполагаемый ущерб превышает 750 млн рублей.Следственной частью Следственного управления УВД по Центральному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.Сотрудниками полиции проведено девять обысков, в результате которых обнаружены и изъяты поддельные удостоверения, спецпропуска, а также другие предметы и документы, имеющие доказательное значение по уголовному делу.Мужчине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что задержанный ранее отбывал наказание в исправительной колонии за аналогичные преступления.Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление возможных соучастников, а также потерпевших лиц», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк