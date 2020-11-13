В школе не осталось больше свободных мест - учеников много , пространства мало.

Почему ученикам Глубоковской средней школы в Петушинском районе приходится есть и учиться в одном и том же кабинете? Как заниматься физкультурой, если нет спортзала? И сколько ждать начала строительства нового здания ? Ответы на эти и другие вопросы - в репортаже Любови Истратовой.Этим детям приходится грызть гранит науки прямо в коридоре. В школе деревни Глубоково Петушинского района не осталось больше свободных мест - учеников много , пространства мало. Здание построили ещё в 50-х годах, как начальную школу. С печным отоплением и туалетами на улице. Директор школы Татьяна Двоеглазова работает здесь уже 15 лет. Когда устроилась, в учреждении было всего 64 ученика. Сейчас их 282. Допустимая норма превышена в 2 раза! С каждым годом детей все больше. И всё чаще директор вынуждена отказывать потенциальным ученикам.Татьяна Двоеглазова, директор Глубоковской школы:- Это был кабинет директора. Когда появилось много детей, нужно было разделить их, допустим на английский пополам, на подгруппы. Нужно было разделить технологию тоже на мальчиков и девочек. Пришлось этот кабинет отдать под учительскую, а там, где учительская была, теперь там столовая. Потом дошло до того, что мне пришлось и учительскую отдать под кабинет.Ещё один кабинет выполняет функцию актового зала. В бывшей учительской теперь расположилась кухня, а кабинет русского языка совмещен со столовой. Видимо, для лучшего усвоения материала.Любовь Истратова:- А вот это учительская. 2 на 2 метра. Здесь помещается все: и расписание, и мел, и предметы для уроков. Учителя здесь работают и отдыхают.В этой школе нет места для читального и актового залов, нет полноценных раздевалок и медпункта. На одного ученика - менее 2-ух с половиной квадратных метров, поэтому школьники не имеют возможности учиться в одну смену. В период пандемии вопрос стоит особо остро.Олеся Тимофеева, представитель родительского комитета:- Места не хватает для размещения на дополнительные уроки. Т.е. уроки сжатые и ограниченные. Также у нас отсутствует класс физической культуры. Мы не какая-то глухая деревня. Мы - хорошо развивающийся город Покров и близлежащие деревни. У нас очень хорошо развита инфраструктура, у нас строятся новые дома, у нас очень много заводов и производств.Сильный преподавательский состав. Много молодых профессионалов. Современное оборудование тоже имеется.- "Есть всё. Не хватает только стен", - говорит директор. Фундамент давно начал обрушатся, полы прогибаются.Татьяна Двоеглазова директор Глубоковской школы:- Учителя не должны работать в таких стесненных условиях. Потому что их творчество как-то зажато. они могут дать больше. Мы ежегодно занимаем первое место по рейтингу школ в районе среди сельских.Предыдущий губернатор помог школе установить новую спортплощадку и приобрести автобус. Тогда же, 3 года назад, было принято решение о строительстве новой "Школы-сада", рассказывает начальник районного управления образования.Елена Коробко, начальник управления образования Петушинского района:- Мы рассчитывали на то, что в ближайшее время будет построена новая школа. У нас был закуплен проект вторичного применения, осуществлена привязка этого проекта к территории школы. И вот здесь рядом со школой должна строиться школа, но "Школа-детский сад" с двумя группами детского сада. Но в связи с тем, что смена власти произошла, этот проект притормозили. Следующий год - это последний год, когда мы можем использовать проект, который у нас на сегодняшний день есть.Построить новое здание по госпрограмме "Развитие образования" планируется к 2025 году. Но ждать глубоковская школа больше не может. За помощью педагоги и родители учеников обратились к "Общероссийскому народному фронту".Наталья Палаткина, член регионального штаба ОНФ:- Наша сейчас главная задача, ОНФ, это взять на контроль выполнение указов президента, правительства и всё же создание достойных условий для учебы детей деревни Глубокого.Общественники обещают помочь. Они надеются, что в следующем году средства для строительства школы все-таки найдутся.Любовь Истратова, Андрей Синягин, Вести-Владимир.