А у вас в порядке вентиляция? Сотрудники МЧС совместно с представителями Владимирского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества и студенты-волонтёры провели очередной

А у вас в порядке вентиляция? Сотрудники МЧС совместно с представителями Владимирского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества и студенты-волонтёры провели очередной профилактический рейд в одном из многоквартирных домов на Большой Нижегородской. Юлия Авдеева, начальник отделения профилактики пожаров пожарно-спасательной части № 2 г. Владимира: Основная наша цель – в рамках отопительного сезона проверить состояние дымоходов, вентиляционных