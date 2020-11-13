В Москве молодая мать пыталась продать своего новорожденного ребенка. Свое дитя она оценила в полмиллиона рублей. Преступница договорилась о продаже в интернете и назначила встречу в ..

В Москве молодая мать пыталась продать своего новорожденного ребенка. Свое дитя она оценила в полмиллиона рублей.Преступница договорилась о продаже в интернете и назначила встречу в одном из столичных ресторанов. Получив оплату, она передала ребенка новым опекунам и написала расписку. Однако покупателя к ней подослали правоохранители, которые хотели поймать нерадивую мать с поличным. 24-летняя девушка была задержана. Она призналась, что пошла на такой шаг из-за тяжелого материального положения. В отношении неё было возбуждено уголовное дело о торговле несовершеннолетними, что предусматривает лишение свободы, сообщает телеканал "".