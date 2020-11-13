Чужое имущество безработный фигурант планировал продать, но был задержан полицейскими.

К конце октября в ОМВД России по Судогодскому району поступило сообщение о краже телефона и продуктов питания из частного дома. Злоумышленник, разбив оконное стекло, проник в помещение, когда хозяев не было дома. Собственникам причинен ущерб на сумму более 7 000 рублей.Опросив потерпевших и обследовав место происшествия, полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе отработку лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности.В результате по подозрению в причастности к совершению кражи оперативники задержали 51-летнего местного жителя, имеющего судимость за аналогичные деяния. Подозреваемый в содеянном сознался.В дальнейшем было установлено, что фигурант несколькими днями ранее похитил велосипед, стоимостью 6 000 рублей, который оставила без присмотра у магазина 39-летняя жительница Судогды.Чужое имущество безработный злоумышленник планировал продать, но был задержан полицейскими, изъявшими похищенное.В настоящее время в отношении подозреваемого следственным отделом ОМВД России по Судогодскому району возбуждены два уголовных дела по признакам, преступления, предусмотренного ч. 2 и ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).