Главврачу Вязниковской ЦРБ поручено рассмотреть возможность по организации палат для оказания помощи детям в главном здании больницы.

В корпусе детской больницы в Вязниках открыли ковидарий. Местные жители обеспокоены таким решением, но эта мера позволит перестать возить больных коронавирусом во Владимир и Ковров.В департаменте здравоохранения Владимирской области отмечают, что дети, находящиеся в тяжёлом состоянии, в педиатрическом отделении никогда не лежали.«Здесь нет реанимационного отделения. Ребят всегда принимали в ЦРБ, а потом увозили в детскую ОКБ, Ковров или Муром», – добавила директор облздрава Елена Утёмова.В итоге стационар перепрофилирован под инфекционное отделение для лечения пациентов с Covid-19. Детей теперь будут отправлять во Владимир, Ковров или Муром.Главврачу Вязниковской ЦРБ поручено рассмотреть возможность по организации палат для оказания помощи детям в главном здании больницы. В учреждении будут лечить юных вязниковцев, чьё состояние не требует круглосуточного наблюдения врача.